Andrea, entre lágrimas al ver las imágenes de Joel: "Prefería ver guarreo que una conexión"

Joel, sin palabras ante las declaraciones de Andrea: "Si piensa eso de mí, no sé qué hace conmigo"

Anita estalla contra Montoya en la hoguera: "Está más suelto que una atracción de feria"

Después de tres años de relación, Andrea y Joel decidían embarcarse en la aventura de 'La isla de las tentaciones' para tratar de poner solución a la dependencia que él siente hacia ella, algo que ha provocado muchas complicaciones en la pareja. No obstante, desde que comenzó el programa, Andrea no consigue reconocer a su novio.

"Le veo súper distante. Él no es así, él es súper cariñoso conmigo. Es verdad que durante la relación, a lo mejor por mi forma de ser, él ya no es tan cariñoso porque soy súper fría. Aquí me estoy dando cuenta de que tengo que mejorar eso", ha reconocido a Sandra Barneda antes de enfrentarse a las primeras imágenes.

"Me gustaría ver a un Joel pasándolo bien, que juegue, que se divierta, pero que no sobrepase esos límites, que me respete", le ha adelantado Andrea a la presentadora.

Las primeras imágenes de Joel

Sandra ha dado paso a las primeras imágenes para Andrea, que ha decidido verlas acompañada de sus compañeras. En ellas ha podido ver varios juegos pero ha habido algo que le ha afectado más: sus conversaciones con Nataly. La tentadora no ha dudado en juzgar su relación: "Lo peor que puedes hacerle a una persona es estar con ella por pena".

Andrea no ha tardado en darle respuesta y se ha pronunciado nada más terminar el vídeo: "Ella va a saber todo... Ahora es experta en mi relación. Es que me río. Está dando consejos cuando ella no tiene ni idea de nuestra relación. Él tiene que saber las cosas buenas y las cosas malas. Sé que hay muchas cosas malas, hemos venido aquí por eso, para que las buenas vayan para delante y podamos con esto".

Y es que la participante tiene muy claro cómo es su pareja y qué problema les puede acarrear el hecho de que él hable de su relación en la villa. Eso sí, confía en lo que siente por ella: "Es muy infuencible, se va comiendo la cabeza, se calienta y la lía. Es que le conozco, pero sé que me quiere. Está conmigo porque me quiere, no por pena. Sé que él es una persona que tiene que comentar mucho la relación, siempre está con la opinión de los demás, no puede escucharse a sí mismo. No pidas opinión y menos a tu soltera, que te va a regalar la oreja, obvio".

Andrea hace autocrítica

En las siguientes imágenes, Andrea se ha encontrado una vez más con lo mismo: Nataly dando consejos a Joel sobre su relación. "Otra vez lo mismo. Le veo como mucha complicidad con la chica, siempre está con la misma. Eso es de lo que tenía yo miedo. Duele mucho porque yo esa conexión no la he tenido con nadie. Me da rabia. Prefería ver guarreo que una conexión", se ha sincerado con Sandra.

Ha sido entonces cuando la presentadora le ha preguntado si Joel es cariñoso. Andrea no ha dudado en reflexionar y hacer autocrítica: "Cada vez menos, pero yo sé que es por mi culpa, Sandra. Y me da rabia. Yo no quiero que sea así y que esté así de frío por mi culpa. Como no me sé expresar, me cuesta mucho... Si sigo así le voy a perder. Le quiero mucho. Me da miedo perderle y que sea por mi culpa".

La hoguera de Joel

Pero a la decepción de Andrea se ha sumado más tarde la de Joel, que también ha sufrido en la primera hoguera con las imágenes de su novia. Antes de comenzar, Joel le ha reconocido a Sandra que echa de menos a Andrea y que eso "no va a cambiar".

De la misma manera que su chica, Joel ha decidido ver las imágenes junto a sus compañeros. El primer vídeo que ha visto en la tablet mostraba a Andrea desahogándose con Guille, uno de los solteros, acerca de su relación: "Tenemos muchas discusiones, somos muy diferentes. Eso me tenía cohibida y muy agobiada. Tenía ganas de despegarme de él", decía ella que, acto seguido, reconocía que Guille no era una tentación para ella porque era "sosillo" y le recordaba a su novio.