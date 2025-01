Ion Aramendi salvó a uno de ellos este martes, mientras que los otros tres seguirían en la lucha por la salvación hasta el jueves. En este caso fue Miguel Frigenti quien pudo volver a la casa con la tranquilidad de que permanecerá durante al menos una semana más dentro de la casa oficial de 'GH DÚO'. Una noticia que recibió con gran sorpresa: "No me lo creo, qué fuerte. Muchas gracias a toda la gente, no me lo puedo creer. Muchas gracias, eh. No me lo esperaba para nada", reaccionaba emocionado.