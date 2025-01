Albert y Vanessa opinan sobre la relación entre Manuel Cortés y Jeimy: "Ella ha sido clara"

Manuel Cortés ha declarado su amor a Jeimy dentro de la casa de 'GH DÚO' . El hijo de Raquel Bollo ha mostrado a la ex de Carlo Costancia su interés en ella, y aunque al principio parecía que podía llegar a ser recíproco, finalmente no ha sido así.

Para Manuel, Jeimy ahora echa balones fuera y da a entender que no ha tonteado con él , ni le ha dado esperanzas: "Lo ha visto toda la casa", aseguraba Manuel a sus compañeros mientras se desahogaba.

Sin embargo, la dominicana explica su versión. Para ella no es lo mismo que haya sido "simpática" con él a que le quiera conocer más allá de una amistad. Jeimy argumenta que no ha existido un roneo ni una intención de tener una relación romántica con el cantante.

Ambos han mantenido una conversación para aclarar el malentendido: "Si yo quiero y tú no quieres, entonces, ¿qué coño hacemos conociéndonos? Es que no lo entiendo", aseguraba Manu Cortés, confuso. Jeimy cree que conocerle no equivale a tener una relación, pero ambos llegan a la conclusión de que la intención de cada uno es diferente.