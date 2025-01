22:29 H El posible abandono de Javier

El Súper llama a Javier al confesionario para hablar con el presentador sobre su posible abandono. Carlos Sobera: "¿Crees que Vanessa abandonaría por ti o llevaría mejor estar sola en la casa?", y Javier responde: "Mi mujer lo llevaría mejor que yo pero nunca imaginé que la echaría tanto de menos". Sobera le hace la pregunta directamente de si quiere abandonar el concurso y Javier asegura: "No lo sé, por una parte no quiero defraudar a toda esa gente que me ha apoyado y creado en mi, pero por otra no puedo más. No lo sé".

Vanessa, desde plató: "No quiero que abandone aunque creo que lo va hacer por la cara que tiene puesta. Se merece quedarse y estar bien. El martes ya se lo dije a Ion que no lo veía bien, pero yo quiero que se quede".