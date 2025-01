El marido de Vanessa se ha mostrado totalmente sobrepasado por la prueba semanal

Tanto, que no ha dudado en sincerarse en el 'confe': "No puedo más"

Los nominados, sorprendidos ante el nombre del salvado: la expulsión es ya cosa de tres

La nueva prueba semanal ha provocado que la mayoría de concursantes estén desesperados. Este martes, durante la gala, varios operarios entraron en la casa de Guadalix de la Sierra para llevarse consigo todas las comodidades de las que disponían, desde las camas, hasta la comida.

No obstante, hay algunos que lo están llevando peor que otros y se están viendo al límite. Es el caso de Javi, que está tan agobiado con la prueba que se está llegando a plantear abandonar el concurso.

El concursante no ha dudado en compartir su descontento con la nueva prueba: "Me parce una put*** que la gente tenga que dormir en el suelo", le decía a Dani Santos. "En sitios peores se ha dormido", le respondía su compañero. María se sumaba a Dani y le quitaba hierro al asunto: "Yo voy a coger mi chaquetón de pelo y me hago una almohada con mi jersey y duermo, a mí me da igual".

Pero Javi insitía y explicaba el motivo de su disgusto en el 'confe': "Soy asmático, ¿cómo voy a ponerme a dormir en la moqueta? Me pongo a respirar el polvillo y mañana hago así. Hoy he cocinado, he fregado, he recogido platos, hago las pruebas siempre, intento dar lo mejor de mí... Esto ya no. ¡Que no!".

Javi se sincera en el 'confe'

Y el marido de Vanessa continuaba expresando su sentir frente a sus compañeros: "Esto no es 'Gran Hermano'. Se me ha cruzado el cable. No hay café, no hay comida, no hay ducha, no hay nada, siento que se me está cayendo el mundo por dentro".