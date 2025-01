El concursante se ve sobrepasado tras la prueba semanal y echa mucho en falta a su pareja

De hecho, asegura que tiene "un dolor en el pecho" derivado de la distancia con su novia

Javi, más saturado que nunca, se plantea abandonar 'GH DÚO': "Lo único que quiero es irme"

Carlos Sobera le ha preguntado en directo a Javi en 'GH DÚO' si desea abandonar el programa tras su bajón de los últimos días derivado de la prueba semanal.

"No lo sé", le ha contestado. El concursante no sabe si realmente quiere o no irse de Guadalix, pero sabe que el problema que está atravesando en los últimos días viene por la distancia con su pareja, Vanessa.

Javi, sobre la separación con su novia: "Jamás pensé que lo iba a pasar tan mal"

"Me levanto con un dolor en el pecho y es lo que digo yo, lo malo que me duele aquí [dice señalándose la barriga] y lo bueno que sé que es un dolor mental, no es real", ha compartido. "Yo sabía que me iba a doler su partida pero jamás pensé que lo iba a llevar tan mal", añade.

Sobre le ha comunicado que le dejará un tiempo durante la noche de hoy para que se piense si quiere o no seguir en la casa. De cualquier forma, Javi tiene claro que no quiere defraudar a nadie. "Por un lado te digo que sí y por otro que no quiero fallar a la gente que ha confiado en mí", asegura en directo. "No te voy a pedir una solución rápida cuando veo que tienes dudas", le ha contestado a su vez el presentador.

Antes de que le cuestionasen si deseaba o no abandonar 'GH DÚO', Javi ha insistido en que no tiene miedo de lo que pueda estar haciendo su novia fuera de la casa. "No, eso no me come la cabeza", dice.