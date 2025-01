Antes de la primera hoguera, Joel y Eros compartieron confidencias con las solteras sobre qué esperan de sus parejas. El novio de Bayan estaba convencido de que serían muchas las imágenes que iba a ver de su pareja. "Estoy un poco descuadrado con mi novia. Algo que no me guste voy a ver", vaticinaba.

Eros está convencido de que con su acercamiento a Érika se está poniendo "muy a prueba". "También me he dado cuenta de las carencias que tengo con ella, que son muchas. No puedo estar con ella con una mochila en la que sigue llenando con piedras", le explicó a Joel. "Me jode mucho que me lo pase mejor con Érika que con mi novia. Me siento yo", confesó.