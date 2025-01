Bayan se ha llevado las manos a la cabeza al ver una escena de Eros con Érika en la piscina

Por su parte, Eros asegura estar decepcionado con su novia: "Está irreconocible, la tenía en un altar"

Anita estalla contra Montoya en la hoguera: "Está más suelto que una atracción de feria"

Bayan y Eros decidieron participar en 'La isla de las tentaciones' con un claro objetivo: que él lograra demostrarle a ella que, tras haberle sido infiel en varias ocasiones, podía confiar en él. Bayan desea comprobar que su novio es capaz de respetarla, pero momentos antes de ver sus imágenes le han invadido los miedos.

"Tengo mis dudas, ha sonado mucho la alarma en pocos días, me ha fallado muchas veces. Siempre me dice que va a cambiar, es verdad que lleva unos meses demostrándome que es otra persona, pero cuando le vi por última vez no le vi muy sincero. Estoy muy desconcertada con él", se ha sincerado con Sandra Barneda.

La participante cree que su novio estará "juguetón" en Villa Montaña, "disfrutando" de la experiencia. Aunque también se plantea la posibilidad de que se esté equivocando y que esté echándola de menos, o "un mix de las dos".

Bayan: "Este es mi novio infiel"

Sin hacerle esperar mucho más, la presentadora ha dado paso a las primeras imágenes de Eros para Bayan, imágenes que ha decidido ver acompañada de las chicas.

Tras ver los primeros vídeos de Eros con Érika, todas las dudas han desaparecido para Bayan, que se ha mostrado convencida de que su novio le va a fallar: "Empieza lo bueno. Eso es mi novio. Está demostrando cómo es. Ha venido a demostrarme que me quiere y que quiere que confíe en él, así no voy a confiar en él. Es mi novio infiel. Está a punto de ser infiel, y si no es en esta hoguera, será en la siguiente".

Las peores imágenes para Bayan

Pero aún había más. La tablet ha seguido reproduciendo momentos entre Eros y su tentadora, y ha sido en esta segunda tanda de imágenes cuando Bayan se ha quedado absolutamente 'en shock' con lo que ha visto mientras su novio disfrutaba de un acercamiento con Érika en la piscina: "Se le ha empalmado. Su pie en la po***".

"¿Se han dado un beso? Sandra, ya entiendo todas las alarmas. Es que me da risa, no me sale llorar. A Érika, si algún día tengo la oportunidad, le doy las gracias. Porque me demuestra que mi novio no va a cambiar nunca. No me está dando mi lugar, llevamos muy pocos días aquí y ya está así. Si no sabe respetar a una mujer que no tenga pareja. Yo ya sé el final de esto, mi novio no va a aguantar hasta el final de esta experiencia sin hacer nada con esa chica", ha sentenciado.

Y, tras analizar todo lo que había visto, Bayan ha tomado la decisión de cambiar el chip en Villa Playa: "Estoy enfadada y decepcionada. Ahora voy a vivir la experiencia de otra manera".

La hoguera de Eros

Por su parte, Eros ha comenzado su hoguera reconociendo a Sandra la decepción que siente con Bayan: "Hemos venido para demostrarle que he cambiado, pero también para ver que ella puede cambiar un poco su actitud y controlarse. He visto imágenes en las que no la reconozco".

Entre las imágenes que había para él, ha encontrado una conversación de Bayan con Torres en la que ella admitía que no le veía como el hombre con el que formar una familia: "Me hace gracia que diga que no ve que sea el padre de sus hijos. Que en este poco tiempo cambie de opinión, la verdad que no lo entiendo. A lo mejor se da cuenta de que no soy la persona que quiere en su vida. A lo mejor después de todos los fallos que he tenido, no me ha perdonado. A lo mjeor se ha dado cuenta de que tiene una mochila que carga y no suelta peso, y a lo mejor eso no le deja avanzar".

Ha sido entonces cuando el participante ha recordado el pasado de su relación: "Entiendo que dude de mí. Yo he hecho cosas muy mal, yo le he sido infiel. Pero claro, si me perdona y seguimos juntos, no es para seguir recordándolo ni echándolo en cara. Si no me lo ha perdonado, no deberíamos seguir juntos".