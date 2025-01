La primera hoguera de esta edición no ha dejado a ninguno de los protagonistas indiferente. Todos ellos han podido ver imágenes de sus parejas durante los primeros días de convivencia en las villas. Todos excepto Gerard , que no ha podido comprobar cómo se está comportando Alba.

Gerard, sin embargo, no pudo ver nada: "Sabía que no iba a ver imágenes. Si no hay imágenes es que no está disfrutando la experiencia. Yo cada vez estoy mejor y ella cada vez peor. Su felicidad y bienestar ahora mismo es lo más importante por encima de todo. Ella es la que tiene que solucionar esto es ella consigo misma, tiene que querese más y tener más personalidad", aseguraba en su hoguera.