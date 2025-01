Tras esto, Ion no le hacía esperar más: "Ante ti tienes dos cajas que pueden decidir el futuro de 'GH DÚO', ha llegado el momento de que las abras, levántalas". Esta cajas escondían dos coronas y Marieta no entendía nada. Lo que el presentador le iba a desvelar con todo detalle: "Esto es un secreto que tienes que mantener , nadie en la casa lo puede saber. Son dos coronas de dos auténticas reinas que el martes suben a la casa para quedarse. Solo tú lo puedes saber".

La concursante no podía evitar la cara de sorpresa y entonaba un "me gusta" dejando claro que es una buena noticia para ella. Tras esto, Ion Aramendi le desvelaba su broma: "Me he inventado lo de 'Suso, te amo". "Ay, Ion, estaba sufriendo, ¿qué hago si le amo?", le decía ella, que no dudaba en repetir esta frase.