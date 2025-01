"La primera va a ser Maica , simplemente, por favor, lee lo que pone en tu pulsera , nunca lo olvides", le decía Álex, lo que sorprendía a esta: Oh, gracias, Álex". Tras esto, se dirigía a Óscar, lo que emocionaba a este: "Eres una persona increíble, te quiero muchísimo. Lo pienso yo, lo piensa Ruvens y toda España".

El recién expulsado también le dedicaba unas bonitas palabras a Miguel Frigenti : "Tuvimos nuestros más y nuestros menos, eres un gran tío, lo estás haciendo muy bien y nos veremos lo más tarde posible". Como a Javi : "Eres una persona especial, no hemos sabido ir de la mejor manera porque hay personas que se han interpuesto entre nosotros". Y a Romina : "Te tengo cariño a pesar de todo, sé un poco más contundente".

"Dani , el mayor alcahuete de la casa, te pido que mandes un saludito a los tortolitos de mi parte, que no vivan el amor como adolescentes", decía Álex y se dirigía directamente a María y José: "Te ha venido muy bien María, pero ese amor os conviene a los dos".

Y por último, se dirigía al trío. Primero a Sergio : "Eres un gran tío, muy auténtico. No seas la alfombra roja de otra persona que quiere llegar a la final gracias a que tú ganas las pruebas". Después a Manuel : "España te ha dado una semana más de margen, disfrútala, aprovecha y sé tú mismo". Y para terminar, con Marieta : "Enhorabuena, vas a llegar a la final por no haber hecho más que un tamagochi, dormir, las siestas de ocho horas, comer galletas y disfrutar de la inmunidad gracias a tus compañeros".

Las palabras del recién expulsado no sentaban muy bien a algunos en la casa. "Si hablamos de conveniencia.. . yo creo que todo el mundo sabe por qué ha entrado en 'GH DÚO', ¿o ha sido por entrenador importante? Me parece fuerte", decía María visiblemente molesta.

"Por un oído me ha entrado y por otro me ha salido, que disfrute de la comida y de entrenar", decía Marieta. Manuel quería recordarle que "las pruebas se hacen en equipo": "Quiero recordarle que no ha ganado ninguna prueba aquí".