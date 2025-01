Elena Rodríguez y Álex Ghita protagonizan una fuerte discusión en plató

"Bajemos el tono, no queremos aquí este tipo de enfrentamientos", les decía el presentador

Durante el debate de 'GH DÚO', Elena Rodríguez y Álex Ghita se han reencontrado en el plató y, sentados uno al lado del otro, ha saltado la tensión entre ellos, discusión en la que Ion Aramendi intervenía.

La pregunta de Ion Aramendi a Elena sobre qué le ha parecido el concurso de Álex y la respuesta de esta empezaban a sembrar la tensión entre ambos. "Ha habido gente que me apoya, entre ellos el propio Jesús Molinero, que me ha dedicado unas palabras en twitter", respondía el recién expulsado, lo que no gustaba nada a la madre de Adara: "Qué sucio eres".

Elena Rodríguez advierte a Álex Ghita: "Ella todavía no ha largado lo que has ido contando"

Y Elena Rodríguez no dudaba en advertirle: "Si no paras de hablar de una mujer, de su intimidad y del amor que ella te ha dado, aquí se va a soltar lo más grande, que ella ha sido muy respetuosa contigo, todavía no ha largado lo que has ido contando de Carla Barber, de Diego Matamoros, de la gente a la que entrenas, de las mujeres y los abuelos a los que entrenas. Te estoy avisando, olvídate de ella y déjala en paz".

"El otro día la señora Adara Molinero utilizó la palabra acoso refiriéndose a mí y no voy a permitir que nadie banalice algo tan serio. Quiero señalar que me llamó despojo humano", decía Álex y esto terminaba haciendo estallar a Elena. Y la madre de Adara respondía: "¿No pasa nada cuando llamas a una persona desequilibrada? Ante la injusticia no me puedo callar. Eres un sinvergüenza, ni sientes ni padeces, has ido largando lo más grande de ella para estar aquí, pues ya lo tienes, ahora olvídate de ella".