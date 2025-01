Ruvens ha visto este tuit y ha decidido responderle: "Ojalá lo hubieras apoyado tanto cuando tocaba: para ganar (no lo hiciste ni incluso cuando quien tú vitoreabas manifestaba que no podía ni verte y que nunca fue nada tuyo). Btw [Por cierto], vaya pena no poder contestarte directamente a semejante capciosidad… con lo que you and me [tú y yo] nos hemos reído… acuérdate de la pijama party [fiesta de pijamas], y de Pinochín y Payasín. Pero bueno… es tu decisión. I prefer to [Prefiero] pensar que el bloqueo habrá sido un error, ya sabemos que las redes no es lo que mejor 'utilizas'. Kisses [Besos] and no te olvides de brillar".