Comenzando un día en Villa Montaña , y mientras mantenía una conversación con sus compañeros, Montoya se mostraba especialmente afectado: "Una persona que duerme con mi camiseta, que tiene el peluche al lado, que tiene mi pulsera... Y hago eso... Es porque no me quiere, tío ".

Joel le daba la razón y él continuaba expresando lo que sentía entre lágrimas: "Yo querría estar en mi casa, con mi familia , porque es la única que me puede ayudar y yo necesito ayuda aquí ".

Tras escuchar cómo se sentía y ver que no podía parar de llorar, sus compañeros no dudaban en mostrarle todo su apoyo, especialmente Eros, que se levantaba para abrazarle y dedicarle unas bonitas palabras: "Cabeza arriba, que se te cae la corona, mi rey. Entiendo que ha sido un duro golpe, pero lo vas a superar ", comenzaba.

"Tú has venido aquí a demostrar muchas cosas, has venido aquí a ser tú, y eso es lo que importa", le decía. Montoya les reconocía entonces cuál era su única motivación para seguir en el programa: "Uno de los motivos para seguir aquí ya no es caer en la tentación con nadie ni nada, es hacéroslo pasar bien".