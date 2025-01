La periodista ha demostrado que está muy atenta a todo lo que se dice en las redes sociales, pues ha asegurado que sí que sabía que existía esta broma: "Están diciendo que soy la tentación de Montoya, pues no sé, se lo preguntaré, no me había dado cuenta en 'La isla', porque es que como vienen más momentos...". Unas declaraciones con las que también ha deslizado que ocurrirán muchas más cosas que los espectadores no tienen que perderse en los próximos episodios, que se podrán ver los lunes y los miércoles en Telecinco.