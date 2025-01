¡No te pierdas las imágenes completas del beso de Manuel y Anita y las reacciones de ella tras caer en la tentación y el de sus compañeras!

Montoya sufre un gran bajón tras la primera hoguera y al saltar la luz de la tentación: "La sonrisa se me ha ido"

Inédito | La felicidad de Anita tras dormir con Manuel: "Es muy respetuoso conmigo y eso me gusta"

Anita terminaba cayendo en la tentación con Manuel en un íntimo momento que compartían en el jacuzzi y esto hacía saltar la luz de la tentación en la otra villa, algo que Montoya no se tomaba nada bien, que ya daba por hecho que había sido su pareja: "Qué asco, la que estás liando, hija mía. Qué vergüenza".

Mientras, ajenos a todo, Manuel y Anita daban rienda suelta a la pasión y a las ganas que tenían de estar más cerca, entre besos, caricias y confesiones. "Si notas algo duro por ahí es el tapón del cloro, ¿vale?", le decía él y esto hacía partirse de risa a Anita.

Tras esto, ambos salían del jacuzzi, aunque Manuel le pedia la toalla a ella para taparse: "Si no, no puedo salir". Donde se encontraban con Bayan y Rubén Torres, que habían visto el beso entre ambos y no se cortaban delante de ellos. "Si que besa bien Manuel", decía Rubén Torres.

"Al final, ha pasado lo que tenía que pasar. Hemos tenido un beso de película. Me esperaba un buen beso, pero no tan pasional, me ha encantado el beso que he tenido con Manuel, no me lo esperaba así", confesaba Anita.

Además, Manuel y Anita tenían muchas ganas de estar juntos tras este momento y terminaban abrazados en la cama de ella, aunque Bayan y Rubén Torres terminaban metidos con ellos en la cama de esta y pasando un divertido momento todos juntos: "Tranquila, que no vamos a hacer guarrerías ni en tu cama ni en ningún lado de la casa".

El gran bajón de Montoya

Montoya, que todavía no sabe que se han besado, no pasa por su mejor momento tras ver sus primeras imágenes en la hoguera de Anita con Manuel y se desahogaba con Joel: "No doy crédito, tío. Sé lo que yo sentía, las cosas, pero...¿qué es lo que he hecho? A la primera de cambio y encima con esa persona que ni le gusta".

"Me ha traicionado, no sé qué ha podido ver porque yo soy así y no he hecho nada. Si quería llegar aquí para que yo estuviera más seguro de ella, lo tiene claro", le decía este y no podía evitar las lágrimas: "La sonrisa se me ha ido un poco".

La reacción de las chicas a los besos de Manuel y Anita

Después de los besos de Manuel y Anita, a la mañana siguiente Bayan se lo contaba a sus compañeras. "Sí, hombre. Vi imágenes fuertes de su novio, pero tampoco para tanto. Veo que ella ha hecho más que él, pero no vi imágenes tan exageradas como ella se las imaginó", decía Andrea.