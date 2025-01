Sthefany y Tadeo son la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones' y así se han presentado a sus nuevos compañeros

Con la marcha de Fran y Ana, una nueva pareja entra a 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su amor en República Dominicana y Sandra Barneda les daba la bienvenida a Tadeo y Sthefany junto al resto de las parejas.

"Hace unos días, Fran abandonaba esta aventura al descrubir que Ana es el amor de su vida y, mientras unos se van, otros llegan", entonaba Sandra Barneda para dar la bienvenida a Tadeo con los chicos.

Este se presentaba ante sus nuevos compañeros: "Soy de Sevilla, tengo 31 años y me dedico a la cocina, trabajo como cocinero en un hospital y también como monitor de gimnasio" "Vengo a ponerme a prueba, por la desconfianza que he generado en mi pareja". Y se dirigía a la solteras: "Espero que me lo pongáis fácil". Algo a lo que Sandra Barneda reaccionaba: "Que te lo pongan fácil o no dependerá de ti, no de ellas".

Tadeo entra y se encuentra con Montoya y Aída

Montoya se quedaba muy sorprendido al ver a Tadeo, al que conoce de toda la vida porque es de su pueblo. "Nos hemos criado juntos en el mismo colegio. Me ha sorprendido verle aquí", explicaba Tadeo y Montoya confirmaba esto: "Alguna noche que otra hemos salido y también nos entendemos un poquito, lo pasaremos bien".

Y Montoya no era la única persona conocida para Tadeo, este también se daba cuenta de que una de las solteras le era familiar, Aida: "La conozco bien, es muy buena niña". Sandra Barneda les preguntaba si han tenido algo y este explicaba que "no llegaron a nada más", pero "si han hablado alguna vez" aunque "no han llegado a profundizar". Y ella aseguraba que le ha invitado en varias ocasiones a Sevilla.

Tras esto, llegaba el momento de que Sthefany se uniera a la chicas, la que presentaba ante ellas y los solteros: "Llevo dos años de relación con mi pareja con muchos altos y bajos. He venido a ponerme a prueba porque estamos en un buen momento de la relación, pero necesito confirmar que puedo confiar en él. Vengo con ganas de conoceros a todos y ver que pasa".

Ya en su llegaba a Villa Montaña, Tadeo explicaba a todos cuando empezó a hablar con Aida: "Sthefany y yo estuvimos cinco meses separados y ahí entablamos conversaciones por Instagram, pero al final nunca llegó a suceder. Mi novia no la conoce en persona, pero sabe quién es, cuando la vea en la casa le va a entrar de todo".

Anita, que estaba muy nerviosa en la presentación, en 'Villa playa' se abría un poco con sus compañeros, a los que le contaba que es cubana. Conversación en la que ella explicaba que Rubén Torres conoce a su novio y ella se enteraba de que Aída está en la otra villa: "Es una arpía total, cuando volví con él esta última vez ella le estaba escribiendo para ir a Sevilla".

Las primeras horas de la pareja en sus villas

Las primeras horas en las villas no han sido fáciles para Sthefany, que se agobiaba cuando le invitaban a jugar a uno de los juegos en la fiesta: "No quiero cagarla, no quiero hacer nada y que después diga: 'Yo también a mi bola". "Yo soy muy picón, pero no quiero que estés mal ni te rayes, estamos jugando sin maldad", le decía Manuel y ella aseguraba que lo sabe, pero duda que su pareja lo entienda.

Al ver su bajón, sus compañeros y todos los solteros no dudaban en ir a su habitación para protagonizar un divertido momento y que se sintiera más tranquilo y a gusto en la villa.