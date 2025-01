La pareja ha decidido continuar tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

Tras un reecuentro de lo más emotivo, ambos han confesado su deseo: "Queremos formar una familia"

Alba se derrumba y tiene que ser atendida por el equipo después de que Gerard dé su primera cita: "Acaba de romperlo todo"

'La isla de las tentaciones' no es un camino fácil. Algunas parejas salen reforzadas, otras se rompen y otras no pueden soportar la experiencia. En esta octava edición, por primera vez en la historia del programa, hemos vivido una hoguera de confrontación excepcional. Sus protagonistas han sido Fran y Ana, que se han reencontrado incluso antes de ver imágenes en una primera hoguera.

La primera en llegar ha sido Ana que, nerviosa, reconocía a Sandra Barneda estar llena de miedos. Temía que Fran hubiera caído en la tentación, pero confiaba en que el motivo de la hoguera fuera justo todo lo contrario. Tras unos momentos expresando lo que sentía, la presentadora le anunciaba que al fin iba a encontrar todas las respuestas que había venido a buscar a la hoguera de confrontación.

Ha sido entonces cuando, a lo lejos, al fondo del camino, ha aparecido Fran. "Yo por él voy hasta el fin del mundo", decía ella al verle.

Así ha sido su reencuentro

Nada más reencontrarse, la pareja se besaba y abrazaba. Pronto, mirándose a los ojos, descubrían que todo estaba bien entre ellos y Fran tomaba la palabra: "Sabes que yo te dije desde el principio que si entrábamos aquí era para estar hasta el final, pero yo intenté integrarme en el grupo, intenté conocer a la gente y en muy poquito tiempo me dí cuenta de que no estaba en mi sitio", comenzaba.

"Empecé a pensar que tenían que entrar más chicas porque no me estaba tentando nadie. Llegué a la conclusión, y lo sé mejor que nunca, que el problema no era que no había tentaciones que me gustaran o no. Era que es imposible que yo tenga una tentación porque estoy más enamorado de ti que nunca. No era mi sitio", se sinceraba muy emocionado. "Ay, mi amor... ¿Sabes qué? Que me pasa lo mismo. Te amo mucho, estoy muy feliz", le decía ella sin parar de sonreír.

Sus planes de futuro

Tras unas declaraciones de lo más emotivas, Sandra Barneda les daba la oportunidad de decirse unas últimas palabras antes de comunicar su decisión final. Ha sido entonces cuando Fran ha desvelado sus deseos de futuro: "Yo sabía que estaba enamorado de ti, y me he dado cuenta aquí, que es la sensación más bonita del mundo. Siempre te digo y es verdad que eres la mujer más guapa del mundo, que me has ayudado en todo, que tengo muchas ganas de dormir contigo y despertar contigo y de formar una familia contigo. Espero que tú pienses lo mismo".

"Yo pienso igual. Cada minuto que estaba en esa villa estaba contando los días para irme solo para estar con él. Te amo, eres mi vida entera. El amor no tiene explicación. Eres la persona más importante que tengo, gordito", le decía ella para, momentos después, marcharse juntos plenamente felices y orgullosos de su paso por el programa.

Los chicos eligen a Fran para la hoguera

Previamente a la hoguera, Sandra Barneda aparecía por sorpresa en Villa Montaña. Una vez había reunido a los chicos les daba la noticia: uno de ellos iba a disponer de una hoguera de confrontación excepcional para reencontrarse con su novia antes de la primera hoguera. El elegido iba a depender única y exclusivamente de ellos.

Los participantes no tenían dudas y tenían claro a quién darle la oportunidad: "Creo que el que está un poco más desubicado es Fran y creo que lo necesita", decía Gerard. Algo en lo que coincidían todos los demás, a quienes Fran no paraba de dar las gracias.

Por su parte, las chicas en Villa Playa se enteraban a través de megafonía: "Chicas, soy Sandra Barneda, muy atentas. Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' la hoguera se enciende solo para una de vosotras. Ana, nos vemos en la hoguera".

El susto de Ana con un cangrejo

Durante la hoguera, y antes de que Fran llegara, Ana ha sufrido un susto inesperado. Mientras hablaba con Sandra Barneda de sus sentimientos por Fran y le confesaba los nervios que sentían, algo le sorprendía de repente: "¡Ay, un cangrejo!", gritaba mientras se ponía de pie prácticamente de un salto.

"¡Qué grande es! ¡Es enorme! Sandra, me muero, me cago. ¡Me va a morder! Yo tengo alergia al marisco, Sandra, que me hincho aquí", decía sin perderle de vista.

Ana, al ver las imágenes de Fran: "No me preocupa"

Tras el pequeño incidente con el cangrejo, la hoguera seguía su curso. La presentadora le anunciaba que, en efecto, había imágenes para ella. Ana solo esperaba que todo fuera bien: "Confío en ti, gordi", decía frente a la tablet. Y, tras descubrir las imágenes de Fran con sus tentadoras, se mostraba muy segura.

"Me gusta lo que veo, no te voy a mentir. Lo que más me ha dolido es que dijera que vivo el amor como en Disney Chanel. Yo no me merezco menos. Soy una mujer, sé lo que valgo. Me encanta el amor, me quiero casar, quiero tener hijos. Lo vivo así. Su tentación no me parece tanta tentación. No me preocupa, no tengo nada de miedo, estoy hasta contenta de ver esto", finalizaba.

Ana y Fran se despiden de sus villas

Tras vivir una hoguera realmente especial, Ana y Fran volvían a sus respectivas villas para hacer las maletas y marcharse juntos. Ambos han sido recibidos entre gritos, aplausos y las celebraciones de todos sus compañeros.

"Fran me ha demostrado que me ama, me respeta, me valora, que soy el amor de su vida. Él lo ha pasado fatal allí, echándome de menos. No quería seguir esta experiencia porque lo estaba pasando muy mal sin mí. Mi respuesta fue que quiero irme con Fran de aquí. ¡Estáis todos invitados a mi boda!", celebraba Ana.