Álex Ghita tildó a Marieta de 'tamagotchi' en su primera visita a plató tras ser expulsado

Unas acusaciones que de la que la ex concursante de 'Supervivientes' no dudó en defenderse

Hablamos con los colaboradores de 'GH DÚO', ¿quieres saber lo que piensan? ¡dale play!

El pasado jueves, Álex Ghita cargó contra algunos de sus compañeros de 'GH DÚO'. El entrenador personal no dudó en responder a Adara y a su madre, pero tampoco le tembló el pulso al criticar el concurso de Marieta, que fue tildada por él mismo de 'Tamagotchi': "Solo come y duerme", explicaba la ex pareja de Adara en plató la pasada semana.

Álex Ghita acusaba hace unos días a Marieta de estar haciendo un mal concurso: "Va a llegar a la final sin hacer nada", aseguraba. En su despedida, el deportista le hizo saber a la ex concursante de 'Supervivientes' su opinión, y esta no dudó en defenderse.

Estos comentarios terminaron por hacer estallar a Suso en una conexión telefónica con el concursante: “Me encantaría tenerlo enfrente. No sé si me está escuchando, pero yo, a diferencia de él, que tú eres un cobarde, porque tú lo que haces en estos ratos es soltar mierda por la boca para desestabilizar a las personas que están dentro de casa, espero y deseo tener la oportunidad de por lo menos tenerte aquí delante para que dejes de faltarle respeto a mi pareja, que dejes de insultarla, de ponerle motes, porque a ti no te gustaría que yo a ti te pusiese motes y te faltase el respeto. ¡Ya basta!”, le dijo Suso.

Hemos hablado con algunos de los colaboradores sobre estas palabras de Álex Ghita y el concurso de Marieta, ¿qué opinan? ¡Dale Play para saber más!

