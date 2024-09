A mayor protagonismo, más puntos en las nominaciones

Lo decía el pasado viernes en mi primer escrito de la temporada: se trata de gran hermano original. Tuvimos anoche la esperada confirmación. Por suerte, las nominaciones fueron en el confesionario y sin prisas, para lo cual viene fenomenal la gala del martes. Abogo porque se mantenga esta estructura, al menos en las primeras semanas (¿meses?). Además, no les están poniendo imágenes de lo que sucede en la casa. Todo lo anterior unido a que son concursantes anónimos (aunque el matrimonio gallego formado por Vanessa y Javier han hecho casi tanta tele como Cañita Brava, por poner un ejemplo), tenemos lo más parecido al formato original que hemos visto en los últimos años (¿lustros?).

Vuelve el Gran Hermano más genuino y trae consigo lo más clásico en los resultados de sus primeras nominaciones. Cuatro mujeres (ese es el número mínimo de nominados) están en la palestra esta primera semana. Además, las cuatro han sido grandes protagonistas en los primeros cinco días que llevan conviviendo. Se cumple la máxima de que cuanto mayor es el protagonismo más posibilidades hay de llevarse el máximo número de puntos en las nominaciones. Daniela, Mayte, Laura y Vanessa han sido junto a Maica y Óscar quienes se han echado a la espalda el programa, generando una buena parte de los contenidos. Las cuatro primeras están nominadas, mientras los otros son los dos siguientes con más puntos.

Se agradece que las dos expulsadas de mañana no se vayan a su casa

Como suele pasar, los NPC (antiguamente llamados “muebles”) se quedaron con su contador a cero. Especialmente sangrante me parece el caso de Adrián. ¿Que nadie ha nominado al boxeador? Me duele España. Lo mejor para evitar salir a la palestra es pasar inadvertido al menos las dos primeras semanas, pero ninguna de las nominadas lo lleva en su carácter. Las más explosivas en este arranque de edición han sido Mayte y Vanessa. Daniela ha tenido una actitud más discreta, pero es la más nominada por sus compañeros.

Por su parte, el protagonismo de Laura se lo han dado desde el ‘team arpías’ (Daniela, Vanessa y Maica) porque ella poca iniciativa ha tomado. En ese aspecto, se ha comprometido igual de poco que Edi o Vulcan, otros con cero puntos. Elsa tampoco fue nombrada. Ella solo ha puesto un par de veces los puntos sobre las íes a Óscar, el otro vasco de la casa. Es categórica cuando habla. Diría que su discurso resulta prácticamente incontestable, el problema es que habla muy pocas veces.

Visto el resultado de las nominaciones se agradece especialmente que afrontemos la doble expulsión de mañana con la tranquilidad de que no se irán a casa todavía, sino al apartamento decorado como el metro londinense. De momento no quiero que ninguna de ellas cause baja en el concurso. Curioso que se haya salvado Maica, nominada solamente por Laura y Elsa. Creo que hace gracia y cae mejor que sus compañeras del ‘team arpías’. O a lo mejor es porque cree desde muy pequeña en la física cuántica como mí abuela creía en San Antón. Óscar tampoco está nominado, aunque su caso se explica por la intensiva labor de contraespionaje con la que ha ido por toda la casa hablando mal de unos u otros, según le convenía para ganarse a sus compañeros. Demasiado riesgo ha corrido como para quedar nominado a las primeras de cambio.

Violeta hizo el papelón de su vida

Las primeras nominaciones fueron el eje del Límite 48 horas de anoche, lo cual se completaba con las entradas de Violeta y Luis. Mejor dicho, de Ainara y Diego. Confiaba poco en que el secreto del novio y la examiga de Nerea durase más de media hora, pero debo confesar que lo hicieron bastante bien. Al menos en un primer momento, ambos fingieron de manera convincente, sin demasiado pasotismo ni exageración. Especialmente Violeta/Ainara, que hizo anoche el papelón de su vida. Fue la primera en entrar en la casa oficial y cuando lo hizo Luis/Diego mostró un evidente disgusto porque el vínculo que inventaron les hacía antiguos cuñados. El hermano imaginario de Luis/Diego le habría puesto los cuernos a Violeta/Ainara desbaratando una boda prevista para el mes de abril.

Debo recordar que estaban obligados a inventarse un vínculo entre ambos. Tal vez el elegido sea algo enrevesado. Pienso que cuando se trata de mentir cuanto más sencilla sea la cosa mejor. Los dos exhabitantes de la casa secreta son de sendos pueblos de Toledo en su nueva identidad, y ni siquiera se saludaron anoche. La entrada de Violeta/Ainara nos dio una clave importante. ¿Quiénes le dieron un buen recibimiento? Pues el ‘arpía team’, y no me vale lo de que la secuestraron y los demás no pudieron hacer nada porque de haber querido se habrían sumado al ‘house tour’ que le hicieron Vanessa y compañía. Pero prefirieron esperar en el salón entre miraditas cargadas de intención. ¿Puede ser que Laura estuviera contrariada por tener una nueva rival? Más obvia fue la expectación suscitada entre los chicos. No hay duda de que Violeta tuvo la aprobación del sector masculino.

Los dos nuevos habitantes de la casa oficial se encuentran un panorama de enfrentamiento entre dos grupos que puede sorprenderles. Que estén en la palestra dos concursantes de cada grupo da una idea de enfrentamiento que se corresponde milimétricamente con lo que sucede. Si son observadores también podrán apreciar que hay algunos concursantes que conocen bien este concurso y están leyendo el juego a la perfección. Es el caso de Ruvens, que bajo su apariencia alocada de buenrollista despreocupado esconde un profundo conocedor de este reality que pocas veces se equivoca. También veo en Óscar un gran entendido, aunque su estrategia está siendo muy discutible. Aunque anoche se libró de quedar nominado puede no librarse en una próxima ocasión si no cambian las cosas. Es posible que también Juan vaya de estratega, pero no parece ir bien encaminado. La entrada de los concursantes procedentes de la casa espía va a desatar una lucha por llevárselos a su terreno por parte de unos y otros. Será interesante ver como lo juegan ellos, particularmente Violeta, a la que no me extrañaría que Maica y Laura hicieran la cruz del gato bien pronto.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las nominaciones anoche:

Edi > Vanessa (1), Óscar (2) y Daniela (3)

Maica > Ruvens (1), Mayte (2) y Laura (3)

Nerea > Juan (1), Ruvens (2) y Mayte (3)

Mayte > Daniela (1), Óscar (2), Vanessa (3)

Óscar > Ruvens (1), Laura (2) y Mayte (3)

Laura > Vanessa (1), Óscar (2) y Maica (3)

Vanessa > Ruvens (1), Laura (2) y Mayte (3)

Daniela > Ruvens (1), Laura (2) y Mayte (3)

Vulcan > Óscar (1), Vanessa (2) y Daniela (3)

Elsa > Óscar (1), Daniela (2) y Maica (3)

Juan > Nerea (1), Maica (2) y Daniela (3)

Ruvens > Nerea (1), Daniela (2) y Juan (3)

Adrián > Mayte (1), Vanessa (2) y Daniela (3)

Como digo al principio de este artículo, estas son las cuatro mujeres nominadas: Daniela, Mayte, Laura y Vanessa.

Especialmente llamativo me resulta que Edi y Vanessa acordasen el día anterior no nominarse mutuamente y el primero le diera un punto a la cantante. Ella ha sido más honesta y no ha faltado a su compromiso. Edi se posicionó con sus nominaciones después de no querer hacerlo opinando sobre cosas sucedidas en la casa y que afectan a todo el grupo. De Edi me lo esperaba, pero Vulcan nominó a las mismas personas, lo cual es decepcionante. Vanessa, Óscar y Daniela fueron nominados masivamente por el grupo más afín a Mayte. Puedo entender los puntos a Vanessa y Óscar, pero ¿qué tienen en contra de Daniela? Puede ser por la sospecha de que sea el cerebro detrás de Vanessa. Por otra parte, el ‘arpías team’ se cebaron con Mayte, Laura y Ruvens. Con Ruvens me pasa igual que con Daniela. No he visto esas actitudes que argumentaban anoche para darle puntos.

Tras saber quiénes estaban nominadas (lo cual les comunicaron uno a uno a nominados y no nominados, también en esto volviendo a los orígenes) vinieron los llantos. Primero vimos emocionada a Laura y en esta madrugada Daniela ha soltado unas lagrimitas. A la hija de María José Galera le consolaron varios, pero la colombiana de acento inglés solo tuvo a Óscar. Debo confesar que quiero alguien como este profesor de hípica a mi lado cuando necesite consuelo.

Moleskine del gato

A los pocos minutos de abrirse las votaciones en la App de mitele pudieron conocer en la casa los porcentajes ciegos. Como dijo Laura, es “mucho o poco”, dos porcentajes muy altos y dos muy bajos. La cosa estaba así en ese momento, aunque puede cambiar hasta el jueves: 43 %, 42 %, 10 % y 5 %. Las dos concursantes candidatas a la expulsión tenían porcentajes muy similares, pero entre las menos votadas había una que duplicaba los votos de la otra.