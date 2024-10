Jorge se sacrifica y gana

Jorge tuvo un inesperado premio por ser el concursante más íntegro entre quienes tuvieron en su mano la posibilidad de salvarse. Fue el único que no consintió el sacrificio de su pareja.

Varios concursantes decidieron sacrificarse en la gala de anoche, pero solo uno de ellos ganó. Jorge fue el único que no aceptó el sacrificio de su pareja en las nominaciones. En realidad, se trataba de un dilema, no unas nominaciones al uso. Formaron parejas y fueron entrando de dos en dos en sala de la gran decisión. Allí debían elegir ellos mismos quién se salvaba y quién quedaba nominado. Jorge y Violeta hicieron pareja esta vez, pero ella era inmune por el juego de un poco antes. Así que Jorge quedaba automáticamente nominado, pero le dieron a Violeta la opción de cederle su inmunidad. Jorge no aceptó por más que Violeta insistió.

Solo con su gesto ya había ganado Jorge. Como digo, fue el único que no consintió el sacrificio de su pareja. Si se quiere hacer fuerza e imponer el propio criterio se puede. El paripé de Maica con Daniela quedaba en evidencia por la exageración de su reacción al quedar una amiga suya nominada y salvarse ella. Otros prefirieron pactarlo antes, con criterios acertados o no tanto. Pero entre quienes pudieron salvarse, solo Jorge lo rechazó hasta el final y con todas sus consecuencias. ¿Por qué digo que ganó? La audiencia lo salvó anoche mismo al ser el menos elegido pocos minutos después de abrirse la votación.

Solo Jorge rechazó salvarse teniendo ocasión de hacerlo

Jorge tuvo un inesperado premio por ser el concursante más íntegro entre quienes tuvieron en su mano la posibilidad de salvarse. No hicieron lo mismo Ruvens, Maica, Vanessa, Óscar o Vulcan. Sus parejas (Edi, Daniela, Javier, Adrián y Laura, respectivamente) decidían sacrificarse saliendo a la palestra. Vulcan, Ruvens y Vanessa coincidieron en el argumento de que sus parejas no les iban a dejar cambiar la decisión. Ni siquiera le importó a Vulcan que Ruvens y la misma Laura ya le cedieran la inmunidad siete días antes. Ni a Vanessa que su marido haya estado nominado esta semana. Óscar, mientras tanto, afirmaba que solo obedecía ahí dentro a Adrián. Y este vendía su sacrificio como un gesto hacia Maica porque Óscar es más importante en la casa para ella. Al acabar la gala afirmaba estar harto y dispuesto a romper definitivamente con miss Chernobyl. Por su parte, Maica hizo un papelón para que la audiencia creyese que estaba dispuesta a sacrificarse por su compañera, pero todo el rato estuvo hablando con la boca pequeña, sin una intención clara de imponer su voluntad.

¡Cuántas cosas dicen estos dilemas y lo útiles que resultan para terminar de conocer a las personas! Llevamos semanas sometiendo a los concursantes a una vigilancia exhaustiva, pero necesitamos que deban tomar una decisión de vital importancia para que muchos de ellos enseñen la patita. Lo visto de Jorge ha sido extraordinariamente positivo. “Mírame a los ojos, no voy a aceptar bajo ningún concepto que me cedas la inmunidad”, decía con marcial rotundidad. Una lección para todo esos compañeros que no tenían intención ninguna de dejar pasar la oportunidad de salvar la nominación. Si lo hizo por quedar como un héroe le funcionó. Y me atrevo a decir que, en alguna medida, lo fue anoche.

Algunos no debieron entender bien que debían hacer las parejas haciendo caso a sus emociones. Así se les pedía, pero Óscar, Adrián, Luis, Nerea, Lucía y Silvia preferían tomar la decisión atendiendo a otras razones. Con buena intención, Óscar no quiso poner a Maica en un brete al tener que elegirle a él o a Daniela. Además, si Óscar formaba pareja con Maica se quedaba descolgada Daniela, lo cual da idea del escasísimo número de personas con quien esta concursante ha establecido relación.

Mucha falsedad en la resolución de los dilemas

Compro lo de Óscar, pero no lo de la pareja de novios y las mellizas Rolek. Si lo que pretendían era salvar a uno de cada pareja hubiera sido mejor que se emparejasen de manera orgánica y no Luis con Silvia y Nerea con Lucía. Al final, la montaña parió un ratón y se salvaban Luis y Lucía. De verdad que no entiendo el planteamiento. Lo único que consiguieron hacer es privar a la audiencia del momento en que la pareja y las hermanas tuvieran que asistir a sendos sacrificios, lo cual es un contenido de interés. ¡Qué poco saben de tele estos concursantes!

Ruvens presume de saber y conocer bien el programa, pero ya he dicho en ocasiones anteriores que no acierta casi nunca. Sus previsiones relativas a la expulsión, al igual que pasa con las de Laura, no han acertado ni una sola vez hasta este momento. Laura decía estar segura de que se salvaría Juan. Otra vez errando la previsión. Tras conocerse que Juan había sido el elegido por la audiencia para abandonar la casa vimos a Laura llorar una vez más. Ella y Ruvens se lamentaban de que se iban marchando todos los suyos, pero me van a permitir que no considere a Juan como tal. Están faltando a la propia voluntad expresada por el concursante de ir por libre, sin pertenecer a ningún grupo en la casa. No han hablado bien de él, aunque al lado de cómo han tratado a Óscar, Violeta o Vanessa se podría decir que en su caso han evitado hacer sangre.

Desde luego no tiene nada que ver lo que ha podido decir la banda de Ruvens sobre Juan con las cosas que andan soltando estos últimos días sobre algunas chicas de la casa. Muestran su escándalo por las minúsculas minifaldas de Laura, pero no decían nada del bikini de Elsa, ni les parece mal ir sin camiseta todo en santo día, incluso comiendo. Vergonzoso me pareció ver a Laura criticando la forma de bailar de sus compañeras y su escenificación caricaturizada, mezclándose con ellas para ponerlas en ridículo enseñando el culo y echando mano de la exageración, elemento imprescindible en cualquier caricatura.

La madre de Laura justificaría la insultante caricatura que esta hace de sus compañeras diciendo que tiene 20 años y la misma Laura explicaría que está siendo ella, en todo momento natural. Igual de naturales son las frases virales que utiliza como armas “amorosas”. Si Laura te dice algo búscalo en una taza de Mr. Wonderful o un vídeo de TikTok. Cuando dijo aquello de “me has tocado al alma antes que la piel” le faltó la atribución. No estaba sacado del Cosmopolitan (como decía yo un día), sino de una canción titulada “Tocar el alma antes que la piel” (¡qué casualidad!), de una interprete llamada Lety la fiera, que no aparece en los canales habituales de distribución musical, pero sí en varios vídeos virales de Internet.

Pero el gran momento de la noche fue cuando hicieron creer a Vanessa que el expulsado había sido Javier. La pobre se pegó una buena panzada a llorar, a pesar de tener ciertas sospechas generadas por la sonrisa de Jorge Javier. Me encantó que aprovechasen ese momento para ponerle el vídeo que su marido grabó para que lo viera si salía de la casa. A pesar de la queja de que nunca le dice “te quiero”, Javier no solo se atrevía a verbalizarlo en ese mensaje, también lo hacía con una emoción de esas que traspasan la pantalla. El gallego me hizo llorar, y esto le consolida (de manera inesperada) como uno de mis preferidos.

Es un momento más para la historia del programa cuando Vanessa corría de un lado a otro por la casa con el “caballo” preferido de Javier entre sus piernas hasta encontrarse con él en el pabellón de juegos. Qué suerte ser testigo de que este bendito programa ha vuelto y está marcándose una edición como en los mejores momentos que recordamos. Hacía mucho que no pasaba de la lágrima a la risa en un periquete viendo una gala de Gran Hermano. Es un gusto indescriptible.

Juan pasó de quedarse sin entrevista ni vídeos a volver a la casa

Juan estuvo en plató, pero apenas tuvo entrevista. Tampoco mostraron vídeos de él en la casa. El único vídeo que le pusieron era de Daniela. Hubieran tenido que crear sus vídeos con una inteligencia artificial porque en los archivos no se encuentra nada. Cuando Jorge Javier le pedía que dijese la persona más importante de la casa para él aseguró que ninguna. En eso está en situación parecida a Daniela, solo que ésta tiene al menos a Maica. Al ser obligado a elegir dijo Adrián, quien tuvo que decidir si renunciaba a la mitad del premio (150.000 euros) a cambio de dar una vida extra a Juan.

Adrián dijo que sí, sin importarle que solo había una vida extra y si se la daba a Juan no la podrán usar futuros expulsados. Es decir, tuvo la delicadeza de exponerse a la expulsión como un gesto hacia Maica, pero no valoró que guardando la vida extra podría volver a la casa en caso de ser expulsada. Juan también tiene la rebaja del premio a la mitad, pero tú y yo sabemos que no va a ganar ni él ni Adrián, por lo que es imposible decir que nadie hiciera anoche sacrificio alguno. Lo que sí hizo Adrián fue un gran servicio a la causa evitando de esta forma que puedan tener una vida extra en el futuro concursantes como Edi o él mismo. Lo que vendría a ser el clan del palillo. Juan volvió a la casa anoche mismo y todos fliparon, claro.

Observatorio de nominaciones

Ya está explicada la mecánica por la que quedaron ocho nominados antes de salvarse Jorge. Así se resolvió cada uno de los dilemas:

Javier Nominado y Vanessa Salvada

Adrián Nominado y Óscar Salvado

Daniela Nominada y Maica Salvada

Edi Nominado y Ruvens Salvado

Nerea Nominada y Lucía Salvada

Silvia Nominada y Luis Salvado

Laura Nominada y Vulcan Salvado

Jorge Nominado y Violeta Inmune

Por tanto, nominados provisionalmente: Javier, Adrián, Daniela, Edi, Nerea, Silvia, Laura y Jorge. Tras salvarse Jorge siguen en la palestra los otros siete, aunque es de prever que en próximos programas (posiblemente el domingo y el martes) se vayan salvando otros nominados. Uno de ellos será, previsiblemente, aquel a quien decida salvar el ‘Big Bro’.

