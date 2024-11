A Ruvens le ha faltado darse más a conocer

Gala infartante en la que saltó varias veces la alarma de mi reloj inteligente por frecuencia cardiaca alta. Todo parecía tambalearse, pero al final no fue para tanto en general. Salvo en el caso de Óscar porque si Ruvens ha tenido alguna noche horribilis últimamente, lo suyo en la gala de los poderes fue para pensar que lo había mirado un tuerto. Expulsan a Ruvens, y luego a Maica (aunque esto tuvo un happy ending explosivo). Por si todo esto fuera poco, no podrá nominar en lo que queda de concurso, y anoche era quien más puntos recibía en las nominaciones, siendo nombrado por cinco de sus compañeros de encierro. Para no dar un solo paso más en lo que quedaba de noche, no se fuera a hundir el suelo a su paso.

En el recuento de damnificados de la noche no era Óscar quien peor quedaba. Sin duda, la peor tajada se la llevaba Ruvens, séptimo expulsado de la edición si contamos a Elsa y Mayte, con quien comparte opción a la repesca. Que Vulcan repescase a Laura (en realidad la resucitó, aunque le veo más muerto a él) creo que no beneficia nada a Ruvens. Volverán dos expulsados y parece más recomendable que sean de bandos opuestos, así que le toca a Lucía porque Vanessa perdió toda opción forzando el abandono de Javier.

Si no hay nuevos sobresaltos en esta edición, volverán a la casa tres expulsados. Ya lo hizo hace semanas Juan (por la vida extra), anoche Laura y aún falta un tercero. No es la primera vez que esto sucede, en GH 11 volvieron Carolina, Siscu y Pilarita. La primera por votación de la audiencia, el segundo por votación entre los repescados y la tercera por votación en la casa. Eso sí, aquella edición duró 143 días y mis cálculos me dicen que esta será de 105. Dado que Maica volvió a ser salvada por la audiencia, anoche durmieron en la casa 12 habitantes y aún tiene que volver uno más. O sea, el jueves quedarán 4 semanas y la gala comenzará con 13 concursantes. Propongo que llamen a Liam Nisson para ir vaciando la casa.

Ruvens cree que nadie va a ver el programa una vez ha salido él

“Esto va a ser un coñazo ahora. A ver quién lo ve. Todos los que habéis votado os vais a arrepentir, ya veréis”, dijo Ruvens tras conocer que era el expulsado. Por mucho que luego afirmase que estaba de coña me parece una bonita forma de remar a favor del programa (es ironía, que si no lo explico a algunos les cuesta pillarlo). No niego que Ruvens lo haya dado todo por el concurso, pero tengo la sensación de que no se ha dado a conocer. La generosidad que proclama ha sido para quitar a sus compañeros el efecto sorpresa pretendido por el programa y no en abrirse y dejar ver cómo es en realidad Rubén Pérez, de Albacete. De ahí las dudas de Óscar, a pesar de haber pasado tantas horas en la madrugada juntos.

Por esto que digo creo que está Ruvens en la calle. No sé si tiene buen humor y es mayormente templado o un humor de perros y cierta tendencia a intimidar levantando la voz y señalando con el dedo. No sé si es un témpano de hielo incapaz de gestionar sus sentimientos o los ha estado ocultando celosamente 24/7 durante casi dos meses y medio. No sé si es más de carne o de pescado (en sentido figurado, para los que no pillan las metáforas). Para ser un buen concursante hay que mostrar más de sí mismo. Con todo, entiendo que haya conquistado a una parte de la audiencia y siento no haber estado en ese grupo. Sus madrugadas se me han hecho realmente interminables y me han parecido tremendamente aburridas. Ruvens es un claro ejemplo de que Gran Hermano también se puede perder de noche.

Poderes poderosos

Estaban en juego cinco de los seis poderes que guardaba el maletín iluminado interiormente que abrió una vez tras otra Jorge Javier Vázquez. Ya conocíamos el poder de la repesca, que está en manos de la audiencia votante. Anoche se repartían los siguientes poderes: veto eterno (poder elegir quien no podría nominar hasta el final de la edición), resurrección (poder elegir entre los expulsados quien volvería a la casa), expulsión fulminante (poder expulsar a alguien), nominación perpetua (poder elegir quien estará nominado cada semana hasta la proclamación de finalistas) y Superbigbro (poder salvar a un nominado cada semana hasta el final).

Cada concursante elegiría un objeto en el orden resultante de abrir unas bolas que guardaban cada una el nombre de un concursante. El proceso de elección de poderes contaba con una mecánica de absoluta pulcritud, siendo nombrado el notario y el acta que este levantó certificando el poder correspondiente a cada objeto. Como la explicación de cómo quedaron repartidos los poderes es prolija lo resumiré en el siguiente listado, donde figura el objeto elegido, su poder (si lo tuviera) y el concursante al que se aplicará dicho poder (si procediera):

Adrián > Chistera > Sin poder

Vulcan > Bombilla > Poder de la resurrección > Laura

Nerea > Bota > Sin poder

Violeta > Reina del ajedrez > Sin poder

Daniela > Sombrilla > Poder del Superbigbro

Luis > Cáliz > Sin poder

Juan > Bandera roja > Poder del veto eterno > Óscar

Jorge > Cadenas > Poder de la nominación perpetua > Daniela

Óscar > Señal de prohibido > Sin poder

Maica > Reloj de arena > Sin poder

Edi > Ventilador > Poder de la expulsión fulminante > Maica

Todos los poderes fueron revelados excepto los de Maica y Daniela. Estas sabrán el domingo que el reloj de arena no tiene poder (Maica) y la sombrilla tiene el poder del Superbigbro, con el que podrá salvar de la nominación a quien desee. Me queda la duda de cómo interactúan los poderes de la nominación perpetua y el Superbigbro, ambos asignados a Daniela. La lógica diría que Daniela, nominada cada semana en lo que queda de concurso, se podría salvar con el Superbigbro, poder del que dispone también hasta el final. Ahora bien, en la lectura del poder que Jorge asignó a Daniela decía Jorge Javier lo siguiente: “Usa esta cadena para encadenar a un compañero a una nominación por siempre jamás, nunca y bajo ninguna circunstancia podrá librarse de esa condena porque tienes el poder de la nominación perpetua.

Esto es como cuando entran en colisión dos derechos y se resuelve acudiendo a la primera enmienda (al menos en EE. UU., que lo he visto yo en las películas). Y la primera enmienda en este Gran Hermano dice que Daniela tiene que ser ya finalista. Porque si no fuera incompatible un poder con otro (como debería ser) podríamos decir que Daniela ya es finalista, al no poder quedar nominada en las semanas que restan. De todas formas, no parece necesitar de poderes extra para lograr salvarse las veces que fuera necesario. Por el momento, si tuviera que aplicar la salvación a otra persona el domingo dudo si se decantaría por Nerea o por Óscar. Desde luego, a Jorge no lo salvaría ni harta de grifa.

Todos los poderes impactaron fuertemente en concursantes y audiencia, pero especialmente el poder de la expulsión fulminante, que tenía algo de truco. Una segunda tarjeta en el sobre que contenía el poder asociado a cada objeto especificaba que la decisión definitiva sería de la audiencia. En Gran Hermano solo el público tiene el mayor de los poderes, que es la expulsión. Por tanto, la audiencia tendría que ratificar esta decisión de un concursante en una votación exprés de 45 minutos.

La vuelta de Laura pone a Violeta en pie de guerra

Laura volvió a la casa con ganas de guerra. Con Vulcan habló, pero habrá que esperar a ver fragmentos más largos de esa conversación. A pesar de que Laura le dijo que sigue enamorada de él, mi sensación es que Vulcan no quedaba muy satisfecho mientras ella afirmaba que tienen mucho tiempo. Igual tampoco tanto porque no estando nominado Edi (las seguidoras de Maica claman venganza en contra de él y creo que me van a copiar la idea de que venga Liam Neeson a darle de gorrazos, o algo) creo que Vulcan corre peligro. Así que mejor que espabile porque para el jueves ya queda menos de una semana. Laura contestó así a una pregunta de Maica sobre sus botas: “Son nuevas, para no coger prestada ropa de nadie”. Coincidieron Nerea y Violeta en que es una desagradecida. Creo que si Violeta pudiera haría la mejor oferta a Liam Neeson para que repartiera un poco los gorrazos.

Observatorio de nominaciones

Nominaciones a la cara y, por lo demás, tradicionales. Los azules y los presuntos neutrales cumplieron con lo planeado, aunque en parte por obligación porque Maica estaba temporalmente fuera del concurso y Daniela es la eterna nominada que recibió de Jorge la nominación eterna. Es decir, no tenían pensado nominar a las “fresis” y si hubieran querido tampoco podían. Así se desarrollaron unas nominaciones en las que Óscar no podía participar (no lo hará en lo que queda de concurso) y Maica tampoco por la razón ya explicada:

Adrián > Nerea (1), Luis (2) y Jorge (3)

Vulcan > Violeta (1), Luis (2) y Nerea (3)

Nerea > Adrián (1), Óscar (2) y Vulcan (3)

Daniela > Luis (1), Edi (2) y Jorge (3)

Violeta > Adrián (1), Óscar (2) y Vulcan (3)

Luis > Adrián (1), Vulcan (2) y Óscar (3)

Juan > Jorge (1), Nerea (2) y Óscar (3)

Jorge > Juan (1), Óscar (2) y Adrián (3)

Edi > Nerea (1), Luis (2) y Óscar (3)

Edi justificó sus nominaciones diciendo que Nerea y Luis no saldrían nominados con toda seguridad, mientras tenía la certeza de que Óscar estaba nominado. Con Nerea y Luis le fallaron las cuentas porque están nominados los dos. Lo de Óscar se supone que es para no crearse más enemigos, pero no deja de ser una traición en toda regla porque juntos habían pactado cómo nominarían. Es el único voto entre azules (Óscar se ha definido claramente en ese aspecto), una fracción más dentro de un grupo cada vez más dividido.

Jorge nominó aparentemente alineado con los neutrales y Juan hizo la famosa nominación bikini, también conocida como mixto de jamón y queso, dando puntos para Nerea y Luis de un lado y a Óscar del otro. Encabeza el ranking de los nombrados por más compañeros Óscar (cinco). Con cuatro le siguen Nerea, Luis y Adrián. Solo un concursante pronunció los nombres de Violeta, Juan y Edi. Nerea estaba visiblemente enfadada porque le hubieran dado puntos Adrián, Vulcan, Edi y Juan, sobre todo los dos últimos. Por otra parte, Vulcan le dio un punto a Violeta, la chica con la que está su amigo Edi.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de la expulsión de Ruvens estaban así: 55 % y 45 %. No supimos con qué porcentaje volvió al concurso Maica.