La lista de los ciberdelitos más comunes según OCU: descubre cómo evitarlos

Si no sabes qué es el Spoofing o no te son familiares ninguno de los términos anteriores, es necesario que te informes y aprendas qué son para saber cómo actuar ante cualquier ciberdelito. Para que empieces a prepararte, a continuación, hemos recopilado los ciberdelitos más comunes y peligrosos y las técnicas para detectarlos a tiempo. Gracias a OCU, podrás aprender todos los conocimientos requeridos para poder navegar o usar tus dispositivos favoritos sin miedo a que roben tus datos bancarios o información personal.

Es fundamental analizar a fondo la situación para saber cómo evitar el phishing y otros ciberataques. Uno de los ejemplos más comunes de Phishing son los e-mails recibidos de una supuesta empresa cuyos servicios no se han contratado previamente, peligrosidad que aumenta si alguna vez has tenido algún tipo de relación con esa supuesta empresa. Aquí lo primero que se debe hacer es comprobar la dirección de correo del remitente para verificar si es oficial y, por su puesto, revisar muy bien el contenido del mismo para detectar cualquier falta de ortografía, petición de datos personales o enlaces sospechosos a páginas web ya que estos insights serían más que suficientes para descartar y eliminar dicho correo electrónico. También es muy importante saber cómo dejar de recibir correos Phishing, cuya forma principal es marcando a ese remitente como spam. Por supuesto, si has picado, no dudes en denunciar el Phishing ante la policía.