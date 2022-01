Las 10 mejores planchas de pelo del 2022

Entendemos que con la enorme variedad de planchas para el pelo disponibles hoy en el mercado, estés hecha un lío y no termines de decantarte por aquella que se ajusta más a ti. Existen una gran variedad de planchas en el mercado hoy en día, y todas ellas quieren ofrecerte el máximo cuidado y bienestar de tu pelo , por ello, entendemos que la decisión no es sencilla. En este artículo nos hemos propuesto resolverte todas las preguntas e inquietudes que puedan surgirte en torno a este tema. Así que, te hemos traído un listado con las mejores y más valoradas planchas para tu cabello.

Esta puede alcanzar una temperatura máxima de 230°C, sin embargo, esta plancha de pelo de la marca Rowenta te da todas las garantías de que no te quemarán el pelo.

En la tercera posición de nuestra lista, no podía faltar el modelo de planchas GHD gold. Un modelo que no pasa desapercibido por su gran calidad, eso sí, has de tener en cuenta que, en este caso, la calidad se cobra. Este modelo es muy adecuado para todo tipo de cabellos, pero, en especial para aquellos de largura mediana o larga.