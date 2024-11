Nueva Boing Tablet Kurio: la mejor tablet para niños con control parental

La tablet es un producto electrónico con el que los niños más pequeños se manejan muy bien . No resulta tan pequeño como un teléfono y es más portable y ligera que un ordenador.

Hoy en día el uso de los dispositivos electrónicos por parte de los más pequeños es equiparable al de muchos adultos, si bien es cierto que aquellos pasan menos tiempo ante las pantallas. Ahora bien , ¿cuántas veces hubieras querido dejar en manos de tus hijos uno de estos dispositivos y no ha sido posible por miedo a que aparezca contenido inapropiado en la pantalla? La nueva Boing Tablet Kurio puede resolver estos problemas y muchos más.

Eso que aparentemente crees que puedes controlar no es posible, y mucho menos cuando tus hijos cuando utilizan un dispositivo ajeno a tu supervisión. Lógicamente, en la tablet de un adulto carece de sentido hacer uso del control parental, pero si pudiéramos disponer de una tablet con contenido adaptado, con control parental, con diseño seguro y resistente no tendríamos duda en que nuestros hijos hicieran uso de ella sin supervisión .

Si nuestros hijos nos piden hacer uso de nuestro teléfono, no podemos cederles el aparato con tranquilidad ya que puede aparecer en pantalla cualquier contenido no apto para menores. Por no hablar de los límites de tiempo de uso.