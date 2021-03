En esta ocasión no iba a ser menos y Alba Carrillo también ha querido mostrar apoyo a Rocío Carrasco a través de las redes sociales. Durante la emisión de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ escribió algunas palabras en su cuenta de Twitter.

Alba Carrillo apoya públicamente, una vez más, a Rocío Carrasco

"Probablemente no haya heredado la voz de su madre pero sí su fuerza. Quizás no golpee como su padre pero sí que esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta. Rocío Carrasco, te quiero", declaraba Alba Carrillo.

“Gustazo de debate. ¡Por fin! Con argumentos, escuchando y haciendo grandes alegatos que dejan patente la necesidad de cambios sociales”, decía Alba Carrillo en su Twitter. “Espero que llegue la reflexión profunda y e l perdón a su madre de la que no es “la niña”, es una mujer. Ojalá haga esto y pase a ser una GRAN MUJER”, añadía.

“Buenas noches, me voy a dormir feliz. En la vida todo llega. La semana pasada te avisé de que el Karma te iba a trincar. Ahí lo tienes. Tienes una noche para inventar mentiras, practicar llantos y repasar amenazas”, decía Alba Carrillo para concluir.

Alba Carrillo también opina sobre Ortega Cano

“Y va Ortega Cano. Apodado ‘El Maestro’, cosa que no comparto porque matar toros no me parece maestría de nada e invita al gran agazapado a su boda. Sí, ese que denunció a su viuda. Sí, ese que hizo sufrir tanto a la mujer de su vida y a su hija. Sí, alucinante”, declaraba Alba Carrillo.