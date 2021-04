"¿Te has sentido manipulada por Olga Moreno y Rocío Flores?", preguntaba Carlota Corredera a Belén Esteban tras ver el último episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En él, veíamos a Rocío Carrasco desmintiendo Olga Moreno, a la actual mujer de Antonio David Flores, que la acusó de desentenderse de su hijo cuando estuvo ingresado en un hospital. Entonces, Belén creyó a Olga, pero ahora no puede evitar creer a Rocío.

La versión de Olga Moreno

Olga aseguró en el 'Deluxe' que cuando ingresaron a al hijo menor de Rocío, David, por una neumonía, su madre no apareció hasta cinco días después. Cuando llegó junto a Fidel, era la una de la madrugada, y ella estaba en la cama con el niño.

Pero también dio a entender que no quiso quedarse esa noche y que fue ella y no su madre quien acompañó al niño a una prueba que tenían que realizarle. Rocío perdía la paciencia viendo las imágenes: "Esa que va de madre coraje, miente", decía.

La versión de Rocío Carrasco

Según su relato, nadie le alertó del ingreso de David, estuvo días intentando contactar con ellos y fue su hija la que descolgó y le afeó que no estuviera en el hospital con su hermano. Es más, el niño dijo nada más ver a su madre: "¿Ves Olga como mamá venía?"

La reacción de Belén Esteban

No se siente manipulada porque le contaron una historia que creyó y que defendió. Recuerda que criticó a Rocío aquel día, pero es que le contaron una versión totalmente opuesta: "Estoy jodida porque yo creo lo que escucho a Rocío".

Eso sí, no conoce a la Olga que dibuja Rocío. Además, recordaba que hubo quien le llevó la contraria, pero que él contestaba con argumentos que ella creía: "Es verdad que he dado la cara por Antonio David, por Olga y por su hija, pero yo he visto a compañeros míos cuestionándole".