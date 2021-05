Mucho se ha hablado de que Rocío Carrasco ha pedido cárcel para su expareja, Antonio David Flores. Pero ella lo niega: “Yo he denunciado un hecho que lleva aparejada, de ser culpable, una pena de prisión. Yo no he pedido cárcel ”. Pero cuando le preguntan si el padre de sus hijos podría acabar entre rejas, la hija de Rocío Jurado es tajante: “Eso sí te lo puedo decir: sí”.

Rocío Carrasco desmiente que deba 200.000 euros a Antonio David Flores

Antonio David Flores habló en ‘Sálvame’ de que su exmujer le puede deber más de 200.00 euros por costas judiciales. Rocío Carrasco lo niega rotundamente: “Es increíble, de verdad. (…) No son 200.000 euros, eran 2.000 únicamente”. Asegura que no se los ha pagado porque no le corresponde a ella, sino que “se los tendrá que reclamar a una empresa que a él en este momento no le conviene y no le interesa”. A la pregunta de si se está refiriendo a La fábrica de la tele, Rocío Carrasco dice que sí.