Los primeros años de Rocío Carrasco y Antonio David Flores como pareja

El infierno de Rocío Carrasco junto a Antonio David Flores

Cuando Rocío se encontraba en rehabilitación por un accidente de tráfico, comenzó su duro calvario . Ahí empezaron los peores episodios junto a Antonio David. “Hubo alguna agresión verbal , de inútil , de no sirves para nada, estás gorda , eres tonta … y ya no es la palabra, es la forma. Él tenía una cara de puertas para adentro, prepotente, de todo sabía y tú no sabes nada y luego estaba la otra parte cuando había cámaras, que era todo maravilloso, besos, qué guapa, delante de la gente. Cuando terminaba el día, en la intimidad, me decía que lo hacía por mi bien y tú en ese momento lo piensas, no lo ves, no te das cuenta de la gravedad que tiene, llega un momento que lo normalizas”.

Desgraciadamente, la cosa fue a peor: “Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo pero no sé de dónde viene el por qué de eso. Yo me siento por un lado que me quiero ir a mi casa, lo cual no voy a hacer, y por otro estaba que no me podía mover pero digo me levanto y lo reviento. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores”.