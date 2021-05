Rocío Carrasco vivió uno de los días más felices de su vida el 7 de septiembre de 2016, cuando contrajo matrimonio con Fidel Albiac en una finca de Toledo. Un emotivo día que estuvo empañado por las ausencias de varios familiares que no fueron al enlace.

Las ausencias de sus hijos David y Rocío Flores a su boda

Sin embargo, en aquel enlace hubo varias ausencias de lo más destacadas. “A mi hijo no hacía falta invitarle, por que él era parte de esa boda. A mí hijo le hacía mucha ilusión mi boda, estaba como loco”, decía Rocío Carrasco, callando todos los rumores que apuntaba a que fue ella quien no le invitó.

Sobre el motivo por el que Rocío Flores no acudió a su boda con Fidel Albiac, Rocío Carrasco aclaraba que ella no la invitó y que la razón no era otra que el encontronazo que habían tenido: “No la invité por lo que desgraciadamente ya se sabe”, apuntaba.