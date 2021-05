Rocío Carrasco vio a Antonio David Flores salir del despacho del psicólogo forense con una bolsa llena de informes y pruebas médicas de su hijo David Flores. "Cuando yo llego él estaba saliendo de ese despacho del juzgado. Le veo saliendo con una bolsa llena de informes y pruebas médicas del niño . Digo esto porque esta persona es a lo que se ha dedicado para avalar tanto jurídicamente como públicamente que yo no me encargaba de los médicos, y que yo me saltaba citas , que no me las saltaba, las cambiaba cuando las programaba él", ha explicado la hija de Rocío Jurado.

"El psicólogo me preguntó a ver si yo sabía que dolencias tenía mi hijo y le dije: 'mira a mí no me hace falta traerle ningún tipo de documento' y empecé a enumerarle una por una, las patologías que tenía", cuenta. "Se habla de las necesidades especiales que tiene. Necesidades especiales que han estado cubiertas por esta que está aquí desde el día que nació mi hijo. Nunca he eludido mis responsabilidades con él. He tenido periodos de quince días en los que no he salido ni a sacar la basura de mi casa, y no es una exageración. Esos quince días eran plenamente para ellos. Lo aplazaba todo para los quince días que ellos no estaban", asegura.