Rocío se pasaba el día con la niña encima: "Me compré una mochila y me la colgaba ahí, hacía la compra con ella, comía con ella, iba a la peluquería... y estaba encantada (...) Rocío era una niña maravillosa, me sentía querida por ella, ella moría por mí y yo era la mujer más feliz del mundo (…) Ella un bicho pero también muy buena y muy alegre, muy educada, tenía pasión por sus abuelos (…) Él con la niña era locura también, lo que pasa es que por aquel entonces empezó a trabajar y tenía menos tiempo para estar con ella, pero yo a él, hasta que me separo, lo tenía como un buen padre (…) Rocío no dormía, estuvo seis meses sin dormir, había que dormirla siempre en brazos y eso me lo comía yo sola".