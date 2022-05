Rocío Carrasco reacciona a las palabras de la familia Mohedano sobre la apertura del museo de su madre: “Qué hacemos”

El que fue el marido de su madre, Ortega Cano, no ha querido contestar . Por el contrario, Gloria Camila decide hablar, “estoy bastante contenta porque por fin se abre el museo , del que tanto llevamos esperando”. A pesar de estar invitada, Gloria Camila explica que no sabe si estará en la inauguración, “no creo, todavía quedan dos meses” . La hermana de Rocío Carrasco se muestra enfadada al saber que todos están invitados, “pues nada que vaya la familia del alcalde y vaya la familia Campos” .

El marido de Gloria Mohedano también está muy contento por la apertura del museo, “era la voluntad de Rocío Jurado” . Amador Mohedano es muy rotundo sobre su asistencia, “yo no voy, aunque me inviten” .

Rocío Carrasco se queda atónita ante las reacciones de su familia y responde “qué hacemos”. Después de que hayan recalcado la demora en la apertura del museo, la hija de la más grande explica: “Había un error administrativo, cosas que no se habían hecho bien con los equipos de Gobierno anteriores. Siempre se me achacaba a mí que no quería, pero yo no soy”