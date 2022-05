Andrei, representante de Rumanía en Eurovisión, consuela a Lydia Lozano y Jorge Javier intenta seducirle: "Dicen que estás buscando novio"

El humor no es suficiente , Jorge Javier pregunta “¿qué podemos hacer para resarcir todo esto?” Lydia lo único que quiere es “que me dejéis ir a casa” , se encuentra desmotivada desde hace muchos días y no puede parar de llorar.

Jorge Javier no duda en hablar con Andrei, “aunque no lo parezca, yo soy el presentador”. El cantante de ‘Llámame’ queda impresionado con el mono negro “pero qué guay”. El presentador continúa explicando que “todo esto es mi casa, no me haces ni caso porque piensas que soy un azafato, pero cuando me veas manejar el cotarro te vas a cagar”.