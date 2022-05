María Patiño carga contra Isabel Pantoja: "Se ha convertido en una víctima de todo"

“Se ha convertido en una víctima de todo. Ella tiene la capacidad de victimizarse ante los amigos. Ayer dijo: ‘Hoy quiero confesar cuánta gente me ha hecho daño y me ha dejado por el camino. Mira que capacidad tiene de darle la vuelta. ¿Y a la gente que tú has hecho daño y has dejado tirada en el camino como a mi amiga Chelo García Cortés?”, ha brotado la colaboradora.