¡Se lía! La madre de Anabel Pantoja, se niega a responder a las preguntas de los colaboradores en su entrevista

Merchi, la madre de Anabel Pantoja entra en directo: de su enfado con los padres de Yulen a la posible reconciliación de su hija con Omar

El programa ha puesto como intermediaria a una señora del público para formular las preguntas a Merchi

"No estáis cumpliendo con lo que he pedido", ha dicho la madre de Anabel muy enfadada

Merchi, la madre de Anabel Pantoja, ha conectado en directo con 'Sálvame' para defender a su hija y mostrarle su apoyo ante la nominación de esta semana. Terelu Campos ha sido la encargada de hablar con Merchi y de comentar el concurso y la situación en la que se encuentra su hija al estar en la palestra. La presentadora ha dado un dato clave antes de empezar la entrevista con la madre de Anabel Pantoja: se niega a responder a las preguntas de los colaboradores.

La madre de Anabel Pantoja se niega a responder las preguntas de los colaboradores

"Merchi ha puesto la condición de no responder a las preguntas de los colaboradores en su entrevista, solo hablará con los presentadores", ha explicado Terelu. Por su parte, Merchi ha querido intervenir después de la "condición" que ha puesto para su conexión con 'Sálvame': "Yo no soy nadie para poner condiciones, lo que pasa que el otro día hablé con todos y entré en temas que no tenían nada que ver con 'Supervivientes'". Además, ha reconocido que hubo actitudes por parte de los colaboradores que no le gustaron nada. "No tengo necesidad de exponerme, ni de pasar sofocones", ha confesado. Y ha añadido: "Yo he entrado para hacer un alegato y una defensa para que mi hija se quede en 'Supervivientes'".

El programa escoge a una persona del público para formular las preguntas a Merchi

África ha sido la persona escogida del público para actuar de interlocutora entre los colaboradores y Merchi en su entrevista. Algo que no ha sentado muy bien a la madre de Anabel Pantoja: "No sé de qué va este juego", ha dicho enfadada.

Después de que Lydia le hiciera una pregunta relacionada con Yulen a la señora del público y esta se la transmitiera a Merchi, la contestación de la madre de Anabel ha sido clara: "No voy a hablar de Yulen ni de nadie". Sin embargo, después de que Terelu Campos le volviese a reformular la pregunta de que si Merchi piensa que Yulen se está aprovechando de Anabel en el concurso, la madre de Anabel ha decidido contestar: "Yo a este chico no lo conozco de nada, yo sé que en los concursos todos llevan sus tramas y estrategias, no sé si está aprovechando de mi hija, solo he visto que ha habido una conexión".

Además, ha delegado la responsabilidad de la relación entre su hija y Yulen en los propios concursantes: "Cuando salgan que ellos cuenten lo que hay o no hay". Después de que Gema López le hiciera otra pegunta a la señora del público, Merchi se ha vuelto a enfadar: "Al final estoy hablando con los colaboradores y eso no es lo que he pedido". Aunque después ha accedido a que la colaboradora le hiciese la pregunta directamente. El momento tenso ha llegado con el turno de Rafa Mora, la madre de Anabel lo tiene claro: "No voy a hablar con esa persona", ha señalado.