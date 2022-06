Kiko Hernández insinúa que Ortega Cano y Ana María Aldón no duermen juntos: “¿Dónde estuvo el torero tras la ‘SFW’?”

Mientras los colaboradores de ‘Sálvame’ debatían sobre la relación que mantienen Ortega Cano y Ana María Aldón, Kiko Hernández soltaba la ‘bomba’ : “Hay que tener mucho cuidado con la gente con la que duermes, bueno, ‘duermes’… porque a lo mejor hace mucho tiempo que no dormimos juntos. Uno en un chalé, el otro en el otro, yo que me entero de todo…”

“Un matrimonio no tienen por qué estar siempre juntos… pero depende, depende de lo que este haciendo uno y el otro. Yo vivo en una urbanización donde se 'cotorrea' todo y yo me entero de todo. Si quieres hacer algo que no quieres que se entere alguien, no lo hagas en mi urbanización, hazlo en Madrid”, desvelaba Kiko Hernández en directo.