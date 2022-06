Ana María Aldón responde a las críticas de Gloria Camila: "Sus comentarios me dan más pena por mi marido"

Ana María Aldón responde a los comentarios de Gloria Camila en una exclusiva. La hija de Ortega Cano criticó duramente a la mujer de su padre en 'Ya son las ocho' tras su debut en televisión por si actitud con el torero, señalando que los diseños no eran muy de su estilo y que además prefería que su padre "no estuviera en el plató" donde se celebró la pasarela de moda: "Decidió acudir porque Ana María se lo pidió". La diseñadora concede en exclusiva una entrevista a la revista 'Lecturas', donde habló claro sobre su marido. Aldón consideraba que las palabras de Gloria Camila sobre sus diseños para la 'Sálvame Fashion Week' "no eran necesarios" y aseguraba que "la llamada de atención a su marido está surtiendo efecto", además de que nunca ha tenido una crisis de camino a separarse.