El disgusto de Kiko Jiménez con Ana María Aldón: “Siempre la he defendido y ahora tiene desprecios hacia mi persona”

Kiko Jiménez recalca que se siente “disgustado” con Ana María Aldón , ya que a pesar de defenderla siempre, “últimamente tiene unos desprecios hacia mi persona” . También, no duda en atacar a las nuevas amistades de la mujer de Ortega Cano, “ ahora parece ser amiga de Borrego, se está volviendo muy clasista” .

El colaborador reitera lo que siempre ha dicho, “el tiempo me ha dado la razón, no se soportaban, no puedes engañar a todo el mundo”. Pero se siente sorprendido por la situación actual entre ambas, niega haberles visto tan mal de forma pública, “puedes disimularlo, pero trabajan de esto, han expuesto su vida privada, se les nota en la mirada, la envidia y los celos”.