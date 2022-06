Terelu Campos, sobre la demanda judicial a Pipi Estrada: "La había dejado estar, hasta que apareció otra vez a hablar de mí"

Terelu Campos ha hablado en el plató de 'Sálvame' sobre la demanda que le tiene impuesta desde hace muchos años a su ex pareja Pipi Estrada . La presentadora ha dejado claro que no tiene ningún tipo de interés hacia "esta persona" y que lleva mucho tiempo sin hablar de él.

La presentadora ha comentado la relación nula que tiene con Pipi Estrada y lo ha acusado de conseguir un trabajo en 'Sálvame' por hablar mal de ella y sacar trapos sucios del pasado. " Yo nunca hablo de esta persona, quien habla de mí es esta persona ", ha expresado. Además, ha dejado claro que no tiene intención de darle importancia al que fuera su pareja: " Ni me condiciona la vida, ni forma parte de mi día a día, ni forma parte de mis conversaciones ". Y ha añadido: "No reflejéis en mi lo que hace esta persona".

Terelu Campos ha querido aclarar la situación judicial en la que se encuentra con Pipi Estrada . "A este señor lo condenó un juez y no ha cumplido con la condena ", ha comenzado diciendo. También se ha quejado de la insistencia de su ex pareja en hablar de ella: "Ojalá después de 16 años de dejara en paz".

La presentadora ha explicado a sus compañeros cómo ha sido el proceso de gestionar la deuda que Pipi Estrada tiene con ella. Terelu ha apuntado directamente a su ex pareja: "Yo tenía en el letargo el tema judicial, tú eres el que decide volver a la carga no yo". Además, ha confesado que ella "lo había dejado estar" porque "no quería intoxicar ni ensuciar su vida", por lo que dejó de reclamarla la deuda a Pipi Estrada durante estos años. Pero después de que Pipi Estrada volviera a arremeter públicamente contra ella, el mensaje es claro: "Y ahora yo ya no paro, la que va a cobrar todo el dinero voy a ser yo", ha concluido Terelu.