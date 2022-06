La reacción de Terelu a la 'amistad' de Pipi Estrada y Carmen Borrego: "No hagas lo que no te gustaría que te hicieran"

María Teresa Campos apunta a Pipi Estrada en su entrevista y él responde: "Te agradezco que me evitaras un disgusto con Terelu"

Carmen Borrego y el ex de Terelu se ríen, hacen bromas y se muestran muy cómplices en plató

Terelu Campos ha reaccionado a la sorprendente 'amistad' entre Pipi Estrada y Carmen Borrego

Terelu Campos ha tenido la oportunidad de ver el sorprendente momento que se vivió el pasado miércoles en el plató de Sálvame. La complicidad entre Carmen Borrego y Pipi Estrada ha desatado la reacción de Terelu Campos.

"Que cada uno actúe en consecuencia"

Nada más ver las imágenes, la presentadora ha sido tajante: "No tengo nada que decir". Terelu Campos se ha mostrado muy incómoda ante el vídeo que los compañeros de 'Sálvame' han preparado para contextualizar lo que se vivió ayer. La actitud de la presentadora hacia su ex pareja, Pipi Estrada, es muy distante: "No voy a hablar de esa persona".

"Que cada uno actúe en consecuencia", ha dicho Terelu ante la actitud de Carmen Borrego con Pipi Estrada. Terelu Campos ha querido dejar claro cual es su premisa en la vida después de que le preguntaran si le ha molestado el comportamiento de su hermana: "No hagas lo que no te gustaría que te hicieran".

Terelu Campos, sobre la 'traición' de su hermana al no comunicarle que su madre iba a hacer una entrevista: "Es mi madre también"

La presentadora ha comentado la supuesta 'traición' que recibió por parte de Carmen Borrego al no decirle que Mª Teresa Campos iba a hacer una entrevista con Kiko Hernández. "No me hubiera importado que me comunicaran que se iba a hacer esa entrevista", ha comenzado diciendo.