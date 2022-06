Merchi, madre de Anabel, reacciona a la entrevista de Omar Sánchez: "No considero que fuera el momento"

" Sabéis la opinión que yo tengo sobre Omar, que siempre es positiva. Nosotros hemos estado hablando durante todo el tiempo que Anabel lleva en la isla. Él me dijo que s e iba a retirar por lo que le habían dicho en redes sociales. Al final me mando un audio y me dijo que quería explicarse", ha comenzado contando. " Le aconsejé que dijese lo que fuera oportuno , pero que no se hiciesen daño y no se tiraran los trastos a la cabeza. Al estar dolidos, podemos hacer daño y se hubiera podido cargar el concurso de mi hija por lo que pudiera haber dicho".

Merchi se sincera y cree que el surfista fue "correcto". Además, la madre de Anabel ha negado las palabras de Kiko Hernández y asegura que ella no ha dicho en ningún momento que Omar es "un sinvergüenza". "Que me ponga las pruebas, los mensajes, las personas que lo han dicho, porque yo eso no lo he dicho. Que no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. No me agrada que se siente, no lo consideraba el momento, pero ha contado con mi apoyo, yo no he dicho eso ", aclara.