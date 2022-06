Omar Sánchez: "Anabel y yo tuvimos relaciones sexuales antes de que se fuera a 'Supervivientes"

Omar Sánchez se sienta en un plató por primera vez tras su ruptura con Anabel Pantoja: "Cuando me dejó el mundo se me vino encima"

Omar Sánchez: "Creo que debería cortarse un poco con los comentarios que hace sobre Yulen, cuando vuelva tendremos que hablar"

Jorge Javier Vázquez, sobre Anabel Pantoja: "Es una farsante, le dice a Yulen lo mismo que te dijo a ti en la boda"

Esta noche Omar Sánchez se ha enfrentado a su primera entrevista en el 'Deluxe' desde que su relación con Anabel Pantoja se rompiera hace meses. El canario ha guardado silencio todo este tiempo pero aprovechando la declaración de Anabel hacia Yulen en 'Supervivientes', 'El negro' ha decidido dar un paso al frente y responder a las preguntas que todos nos hacemos.

Visiblemente nervioso y emocionado, Omar ha contestado a todas y cada una de las cuestiones que Jorge Javier Vázquez le ha planteado y lo cierto es que ha dejado a todos boquiabiertos:

"La verdad es que me siento un poco humillado, al principio no veía nada raro entre Anabel y Yulen pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más, ya vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, y se ha visto que no me equivocaba (…) Yo en esa primera gala ya le comenté a mis amigos que había visto algo raro en Anabel, vi alguna mirada en ella que me hizo sospechar, es una persona con la que he estado cuatro años, la conozco demasiado bien (…) Es algo lícito, nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no signifique que me guste verlo".

Omar sabe que Anabel es una chica transparente y natural y por ello cree que lo que siente su exmujer por el esgrimista es real, sin embargo opina que no está enamorada de Yulen y que allí, en 'Supervivientes', las emociones se magnifican:

"No me sorprende que Anabel haya sido tan clara con respecto a sus sentimientos por Yulen porque ella es una persona muy clara, no creo que esté enamorada de él pero sí que siente cosas (…) No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen (...) Me he sentido humillado pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es 'el cornudo de España".

La despedida de Omar y Anabel: "Hicimos vida de pareja"

Omar Sánchez ha confirmado lo que se rumoreó durante días en los programas de televisión. Justo antes de irse a 'Supervivientes', Anabel Pantoja estuvo en Pozo Izquierdo con Omar para, supuestamente, pedirle consejos sobre supervivencia, aunque lo que pasó entre ellos en esa semana fue mucho más:

"Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a 'Supervivientes' porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja (...) Si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas pero es normal que esto pase (...) Durante esa semana nos comportamos como una pareja pero sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar".

Omar cuenta por primera vez cómo fue la ruptura: "Me hundí"

Anabel Pantoja contó en 'Sálvame' que ella y Omar habían decidido romper su relación y que había sido un momento muy doloroso, pero la sobrinísima no llegó a contar los detalles del día en el que decidió poner punto y final a su matrimonio. Esta noche, en su primera entrevista tras la ruptura, Omar Sánchez lo ha contado todo:

"Ella llegó un día y me dijo que esto se tenía que terminar, que no funcionaba y no iba ni para adelante ni para atrás, en ese momento sentí que el mundo se me venía encima, me hundí totalmente porque no sabía si sería capaz de salir adelante o de encontrar a otra persona por la que sentir lo mismo (…) Fue un mal trago contárselo a mi familia porque para nosotros era una más y los míos la querían mucho, tardé en contarlo porque sentía mucha tristeza por lo que había pasado, después de una boda tan maravillosa acabar así".

Omar no se plantea volver con Anabel, pero sí que quiere verla a su vuelta de Honduras para tener con ella una conversación que ve necesaria:

"Yo he sido el dejado y para mí ha sido muy difícil, realmente no me esperaba que ella fuese a dejarme pero había cosas que no funcionaban y teníamos que solucionarlas (...) Ahora mismo Anabel como pareja es un punto y final en mi vida, aunque cuando salga tendremos que tener una conversación para que me explique algunas cosas, por ejemplo por qué ha hecho eso en televisión que, aunque sea lícito, para mí es faltarme al respeto, si yo hubiera hecho algo así ella se habría enfadado, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, ella es libre pero podría mirar un poco por mí (...)