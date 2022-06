José María, el camarero que tuvo un presunto romance con Anabel, rompe su silencio: "Pasó lo que tenía que pasar"

"No ha sido una relación de pareja como se está diciendo de tres meses, pero sí que ha sido algo en el tiempo. Hemos hecho buenas migas y ya cuando ella salga…tampoco quiero perjudicarla en su concurso", explica. José María también se pronuncia sobre la estrecha amistad entre Anabel y Yulen: "Me alegro por ella, está soltera. No puede defenderse, así que también quiero dar la cara por ella. No me prometió nada para cunado saliera del concurso", deja claro.