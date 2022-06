La pullita de Terelu Campos a Edmundo Arrocet: “Somos los mejores resucitando muertos”

Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar de las Campos en una entrevista para una revista. Ha dicho que no tiene ningún contacto con María Teresa ni con sus hijas y les ha acusado de inventarse muchas cosas sobre él: “Estoy harto de mentiras y siempre he sido enemigo de las peleas. SI tuviera que desmentir todas las falsedades que se dicen de mí, me volvería loco. Hablan por hablar, sin contrastar nada”.