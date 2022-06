María Patiño renuncia a cantar con Ptazeta en el 'Sálvame Mediafest': "No soy capaz"

María Patiño ha pasado una noche muy mala, apenas ha podido dormir porque había algo que no dejaba de rondar por su cabeza: no se veía capaz de cantar con Ptazeta en el ‘Sálvame Mediafest’. “Me mandaron ayer la canción, es un rap. Canta muy ligero y no soy capaz. A mí me da un poco de vergüenza subir al escenario con una artista y no estar a la altura”, ha dicho, muy afectada.