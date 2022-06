Jorge Javier desvela el nombre de la colaboradora de Telecinco que trabaja embargada por deber dinero a Mila Ximénez

"Hombre pues si le tiene que pagar un pastizal a Terelu, normal que tenga un móvil de mierda. Si se deja toda la pasta pagándole a tu hermana...", se ha reído Rafa Mora. "Parece ser según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco", ha soltado el presentador.