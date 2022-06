Jorge Javier Vázquez y Adela González han protagonizado un momento muy divertido en el plató de 'Sálvame'. Los presentadores han aceptado el reto de comerse una gelatina sin manos y solo utilizando la boca para absorber . El objetivo era no dejar ni rastro de la gelatina en el plato , aunque Adela no lo ha conseguido.

Los presentadores del programa no dejan de sorprender, esta vez se han sometido a una prueba al puro estilo de 'Supervivientes' : comer sin manos. Jorge Javier Vázquez ha sido el primero en disputar el juego. En su primer intento ha conseguido comerse la gelatina sin manos, aunque ha dejado trozos en el plato. Por ello, ha querido intentarlo una segunda vez en la que ha salido victorioso: ha conseguido dejar el plato limpio .

Adela González, por su parte, se ha puesto nerviosa antes de empezar a jugar y los comentarios de su compañero Jorge le han provocado un ataque de risa. Por ello, no ha conseguido disputar la prueba como a ella le hubiera gustado, ya que no ha conseguido dejar limpio el plató y además ha tirado la gelatina que no le cabía en la boca.