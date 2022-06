El rifirrafe entre Pipi Estrada y Carmen Borrego por Rocío Carrasco: "La otra parte lleva 20 años hablando"

Rocío Carrasco vuelve a la carga con la serie documental 'En el nombre de Rocío'. La hija de 'La más grande' habla sin tapujos sobre la familia de su madre y no duda en despacharse a gusto contra algunos miembros del clan, como es el caso de Amador Mohedano .

" Imagínate lo que pensaría mi madre si viera lo que han hecho conmigo después de ella haberse ido, si ella hubiese estado aquí no habría sucedido nada de lo que ha pasado, si ella hubiera estado nadie hubiera tenido huevos para hacer lo que han hecho, para estar del lado del ‘ser’, lo han hecho y lo han hecho por detrás porque son cobardes", deja claro.

En el plató de 'Sálvame', Carmen Borrego ha sacado las uñas por su amiga. "Lo que me un poco por saco es que ahora la mala sea Rocío Carrasco que ha estado callada 20 años de su vida. Ellos se esperaban que no fuese a hablar y está hablando con papeles. Ella no ha ido en contra de los vienes de su madre ni ha jugado con los sentimientos", comienza diciendo la colaboradora.