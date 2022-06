Raquel Mosquera se derrumba y manda un contundente mensaje a Rocío Carrasco: "Si quieres, denúnciame"

Raquel Mosquera siempre ha defendido que la relación entre Pedro y Rocío Carrasco no era del todo buena. Que días antes de morir el boxeador, padre e hija tuvieron una discusión y que no se dirigían la palabra.

Aunque no ha podido evitar emocionarse, la viuda de Pedro Carrasco se ha mostrado bastante contundente y ha empezado su discurso asegurando que no tiene miedo a “nada” ni a “nadie”. Ella tiene claro qué fue lo que ocurrió entre su marido y Rocío Carrasco y no duda en defender lo que vivió en sus propias carnes.

“Yo solo quería darle un abrazo y saber que se arrepentía de la discusión que había tenido con su padre”, explicaba Raquel Mosquera. “El que llevaba el papeleo me dijo que me olvidara de ella, que no me quería para nada”, afirmaba la colaboradora en ‘Viva la vida’.